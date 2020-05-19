Иерусалим. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Палестинский лидера Махмуд Аббас заявил во вторник, что считает себя свободным от выполнения всех соглашений, действующих между палестинцами и Израилем, а также- с США, передают израильские СМИ.

В ходе встречи с палестинскими руководителями в Рамаллахе Аббас пояснил, что речь идет, в частности, о соглашениях о сотрудничестве в сфере безопасности.

В сообщениях отмечается, что такое заявление он сделал, рассказывая о том, как собирается противостоять планам Израиля аннексировать часть территорий на Западном берегу Иордана.

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