Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 20:33

Иерусалим. 28 января. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что не допустит реализации обнародованного ранее во вторник плана президента США Дональда Трампа.

Выступая в Рамаллахе, Аббас указал, что план Трампа "не пройдет".

"Мы категорически отвергаем эту сделку, мы говорили об этом раньше и наша позиция не изменилась", - отметил он.

По его словам, на практике, Иерусалим, согласно плану, будет израильским, а не палестинским. "Как мы может принять палестинское государство, не включающее Иерусалим?", - спросил Аббас.

"Иерусалим не продается", - добавил он, намекая на то, что ни при каких обстоятельствах не откажется от требования сделать Иерусалим столицей палестинского государства.

Во вторник президент США Дональд Трамп озвучил основные положения из своего плана по урегулированию на Ближнем Востоке. План сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

Ранее сообщалось, что движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и палестинское движение ХАМАС во вторник намеревались провести в Рамаллахе встречу с целью помешать исполнению плана США по ближневосточному урегулированию.

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