Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 14:18

Иерусалим. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в преддверии Рождества пожелал, чтобы в 2020 году Палестина обрела независимость в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщает в понедельник Палестинское агентство новостей.

"Я приму участие в полуночной мессе вместе с нашим народом в Базилике Рождества Христова и миллионами верующих по всему миру, разделив надежду на то, что в 2020 году закончится оккупация и будет достигнута независимость государства Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в его послании.

Он также выразил надежду на то, что это государство "будет жить в полном согласии с нашими соседями в мире и безопасности".

Аббас добавил, что, "несмотря на страдания, несправедливость и притеснения", палестинцы намерены счастливо отметить Рождество и наступающий Новый год.

"И мы продолжим нашу мирную борьбу за справедливость, достоинство, свободу и статус государственности для нашего народа, чтобы жить в мире на своей земле и земле предков", - подчеркнул Аббас.

Ранее сообщалось, что в честь Рождества израильские власти ввели послабления для палестинцев-христиан из сектора Газа на въезд на территорию Иерусалима и Западного берега реки Иордан.

Палестинская сторона настаивает на том, чтобы столицей ее будущего государства стал Восточный Иерусалим. С 1967 года Восточный Иерусалим находится под контролем Израиля. В международном праве статус этой территории не определен.

1эф ар

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