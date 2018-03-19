Аббас назвал посла США в Израиле "песьим сыном"
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Палестинский лидер Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "песьим сыном", передают в понедельник западные СМИ.
"Посол США в Тель-Авиве - поселенец (намек на израильских поселенцев, селящихся на палестинских территориях - ИФ) и песий сын", - заявил М.Аббас.
В конце прошлого года американский президент Дональд Трамп объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, а также заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это решение вызвало крайне негативную реакцию со стороны палестинцев и мусульманских государств.
эф во
Интерфакс