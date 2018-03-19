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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 20:32 19.03.2018 - 20:32

Дубай. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Палестинский лидер Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "песьим сыном", передают в понедельник западные СМИ. "Посол США в Тель-Авиве - поселенец (намек на израильских поселенцев, селящихся на палестинских территориях - ИФ) и песий сын", - заявил М.Аббас. В конце прошлого года американский президент Дональд Трамп объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, а также заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это решение вызвало крайне негативную реакцию со стороны палестинцев и мусульманских государств. эф во Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс