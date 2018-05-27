Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 14:40 27.05.2018 - 14:40

Дубай. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, еще на один день останется в больнице, сообщают западные СМИ со ссылкой на его администрацию.

Ранее врачи сообщали, что 83-летний палестинский лидер покинет больницу в воскресенье после недельного курса лечения от пневмонии, но медики решили продлить еще на один день его лечение.

Кю об

Neuer Inhalt Horizontal Line