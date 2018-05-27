Аббас останется в больнице еще на один день
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Дубай. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, еще на один день останется в больнице, сообщают западные СМИ со ссылкой на его администрацию.
Ранее врачи сообщали, что 83-летний палестинский лидер покинет больницу в воскресенье после недельного курса лечения от пневмонии, но медики решили продлить еще на один день его лечение.
Кю об
Интерфакс