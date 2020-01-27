Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 18:14

Иерусалим. 27 января. ИНТЕРФАКС - Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от разговора по телефону с президентом США Дональдом Трампом вокруг плана урегулирования на Ближнем Востоке, подготовленным администрацией США, сообщает в понедельник газета "Гаарец" со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Аббаса.

"Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом в понедельник, касающегося предстоящего обнародования мирного плана администрации Трампа", - пишет издание.

Источник газеты добавил, что "на прошлой неделе были похожие попытки организовать разговор".

Газета отмечает, что постоянного канала коммуникации между офисом Аббаса и Белым домом сейчас нет, связь сторон осуществляется только посредством коммуникаций между палестинской разведкой и ЦРУ.

В настоящее время в Белом доме проходит встреча Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп заявил журналистам, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Так же он не исключил, что план придется по душе и палестинцам. "Если они одобрят план, то это хорошо. Если же нет - жизнь продолжается", - сказал президент США.

Согласно информации американских журналистов, Трамп пообещал обнародовать план во вторник около 20:00 мск.

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