Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 16:39

Иерусалим. 26 января. ИНТЕРФАКС - Палестинский лидер Махмуд Аббас в воскресенье выступил с предостережением, что американский мирный план по Ближнему Востоку, который вскоре должна обнародовать администрация США, грозит региону большими проблемами.

"Мы (палестинцы - ИФ) предупреждаем о серьезных последствиях для региона, если будет объявлено о реализации этого плана, добавил он (Аббас - ИФ)", - сообщает израильский новостной сайт Ynet.

"Сделка века" (план - ИФ) не пройдет без согласия на то палестинского народа", - отметил Аббас.

Он добавил, что Палестинская национальная администрация рассмотрит все доступные шаги в ответ на действия США, в том числе касающиеся "судьбы Палестинской национальной администрации".

Ранее палестинское движение ХАМАС тоже раскритиковало мирный план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, указав на то, что эта инициатива противоречит правам палестинского народа.

Трамп ранее заявлял, что рассчитывает обнародовать свой ближневосточный мирный план до встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, назначенной на 28 января.

"Где-то до этого. Возможно, мы обнародуем его (план - ИФ) немного раньше", - цитировало Трампа издание The Hill.

Президент отметил, что кратко говорил с палестинцами о плане.

"У них есть много причин, чтобы сделать это. Я уверен, что они, возможно, сначала будут реагировать негативно, но на самом деле это очень позитивно для них", - добавил Трамп.

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