Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 20:33

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Палестинцы разорвут все достигнутые договоренности с властями Израиля, если Израиль реализует планы по аннексии их территорий на Западном берегу реки Иордан, заявил председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, передают западные СМИ.

"Если правительство Израиля, вне зависимости от того, кто в него войдет, исполнит этот план, все подписанные соглашения с оккупационным правительством и любые обязательства, содержащиеся в них, будут прекращены", - сказал Аббас, выступая в четверг на Генеральной Ассамблее ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале сентября обещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Также Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он намерен аннексировать Иорданскую долину.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.

В начале 1990-х годов Израиль и Организация освобождения Палестины, во главе которой тогда стоял Ясир Арафат, подписали ряд мирных соглашений при участии США.

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