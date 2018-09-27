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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 18:49 27.09.2018 - 18:49

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в четверг обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отменить ряд его решений, так как они подрывают принцип ближневосточного урегулирования - два государства для двух народов.

"С этой высокой трибуны я вновь обращаюсь с призывом к президенту Трампу отказаться от решений, указов, которые касаются Иерусалима, беженцев и еврейских поселений, которые расходятся с нормами международного права, резолюциями ООН, а также с достигнутым между нами пониманием. Это нужно, чтобы спасти перспективы мира, добиться стабильности, безопасности для будущих поколений нашего мира", - сказал он.

По его словам, администрация Д.Трампа "подрывает принцип двух государств для двух народов".

"Поистине иронично, что американская администрация все еще говорит о том, что они называют "сделкой века". Но что оставляет эта администрация палестинскому народу?", - сказал М.Аббас.

1кю ар

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