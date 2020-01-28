Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 17:20

Иерусалим. 28 января. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в понедельник обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа в преддверии публикации американского плана урегулирования палестино-израильского кризиса, пишет The Jerusalem Post.

"Они мне звонили из Вашингтона, и я не поднял трубку... Я сказал "нет", и я продолжу говорить "нет"... Мы готовимся к трудным временам...", - сказал Аббас.

По данным официальных лиц партии ФАТХ, лидером которой является Аббас, он назвал Трампа "псом".

Этот план был одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, работа над ним велась сотрудниками его администрации несколько лет. В июле 2019 года на конференции в Бахрейне США обнародовали его экономическую часть, в разработке которой приняли участие советник Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США по мирному процессу на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. Экономическая часть плана предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины.

Публикация политической части плана неоднократно откладывалась из-за неопределенной внутренней политической обстановки в Израиле, где за последний год дважды проходили выборы, но сформировать правительство не удалось.

Американские СМИ неоднократно распространяли информацию о том, что план Белого дома не предполагает создания государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Согласно плану Вашингтона, Палестина должна сохранить статус автономии, и поэтому палестинцы его отвергали.

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