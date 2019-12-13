Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 12:41

Париж. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер Алжира Абдельмаджид Теббун победил на президентских выборах, сообщают в пятницу франкоязычные СМИ.

На голосовании, прошедшем в четверг, он набрал чуть более 58% голосов и, таким образом, добился избрания уже в первом туре.

Теббун участвовал в выборах как независимый кандидат.

Помимо него борьбу за пост президента страны вели четыре кандидата: все они представляли политические партии - это бывший премьер Али Бенфлис, бывший депутат и лидер партии "Фронт будущего" Абдельазиз Белаид, а также экс-министр культуры Аззедин Мейхуби и экс-министр туризма Абделькадер Бенгрина.

Однако, как отмечают западные СМИ, все пять нынешних кандидатов в президенты Алжира являлись чиновниками, связанными с бывшим президентом страны Абедельазизом Бутефликой. Это вызывает недовольства существенной части алжирцев.

В среду в Алжире состоялась очередная крупная акция протеста, участники которой требовали отмены выборов. В частности, они скандировали: "Нет выборам завтра", "Они (кандидаты - ИФ) уничтожили нашу страну". Протестующие считают, что выборы не могут быть честными, справедливыми и транспарантными, пока в них участвуют только представители правящей элиты.

Изначально выборы в Алжире должны были состояться в апреле, однако были перенесены на июль. Летом они также не состоялись и были назначены на 12 декабря.

2 апреля 2019 года после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своем уходе.

Временно исполняющим обязанности президента был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах. Однако многие алжирцы остались недовольны такими переменами в руководстве Алжира, посчитав их недостаточными, и продолжили протесты.

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