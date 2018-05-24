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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 14:19 24.05.2018 - 14:19

*** Израильский паспорт дает гражданам возможность без визы посещать Великобританию

Иерусалим. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Российский предприниматель Роман Абрамович, как ожидается, должен прибыть в четверг в Израиль для решения вопросов, связанных с получением израильского гражданства, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на израильскую газету "Исраэль Хайом".

По данным издания, Р.Абрамович готовится в скором времени "завершить процесс иммиграции". Кроме того, газета утверждает, что в настоящее время бизнесмен строит дом в престижном тель-авивском районе Неве-Цедек.

Также, согласно информации "Исраэль Хайом", некоторое время назад Р.Абрамович инвестировал около 70 млн шекелей (почти $20 млн) в Медицинской центр имени Хаима Шибы.

Статья в издании опубликована без ссылки на источник информации. Представитель российского бизнесмена отказался комментировать эту информацию, отмечает агентство "Блумберг".

Согласно данным на сайте британского МИД, в ряде случаев граждане Израиля имеют возможность посещать Великобританию без визы и находиться в стране до шести месяцев. В частности, это касается поездок, цель которых - туризм, бизнес, учеба. Безвизовый режим для израильтян действует и в отношении многих других стран мира.

Ранее СМИ сообщали, что срок действия предыдущей британской визы российского предпринимателя предположительно истек в апреле, когда он находится за пределами Британии. Заявление на продление британской визы Р.Абрамовича в настоящее время находится на рассмотрении.

Ранее в четверг сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах предпринимателя Романа Абрамовича переехать в Израиль.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения некоторых СМИ о намерении Р.Абрамовича перебраться в Израиль, Д.Песков сказал: "В Кремле об этом неизвестно, и мы не отслеживаем пути перемещения и поездки наших предпринимателей".

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