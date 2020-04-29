Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 10:23

Токио. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнения относительно возможности проведения Олимпийских Игр в Токио в 2021 году, если коронавирус COVID-19 к тому моменту не будет побежден, передают в среду западные СМИ.

"Олимпийские игры должны быть проведены таким образом, чтобы было видно, что мир победил в войне против пандемии коронавируса", - сказал он.

"А в ином случае провести Игры будет сложно", - добавил он.

Накануне глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори заявил, что состязания и в следующем году придется отменить, если пандемия коронавируса будет по-прежнему представлять угрозу.

Токийские Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, однако они были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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