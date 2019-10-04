Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 10:32

Токио. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Я намерен встретиться с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий", - заявил Абэ, выступая в парламенте.

Раньше Абэ заявлял, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном только в случае прогресса в вопросе денуклеаризации и в ситуации с гражданами Японии, похищенными КНДР.

Теперь же японский премьер говорит о желании встретиться с северокорейским лидером несмотря на недавние испытания ракет КНДР, отмечает AP. 2 октября южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян мог испытать в среду баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок.

В своей речи Абэ пообещал, что Япония будет делать все для защиты своих граждан, а также тесно сотрудничать США по вопросу КНДР. Абэ подчеркнул, что считает сотрудничество с США фундаментальным элементом дипломатии и безопасности Японии.

Также среди союзников, с которыми Япония намерена сотрудничать по вопросу КНДР, Абэ упомянул Великобританию, Францию, Австралию и Индию. Абэ не назвал в их числе Южную Корею, хотя в предыдущих речах упоминал о ней, отмечает AP.

Говоря о Южной Корее, Абэ назвал ее важным соседом и призвал "соблюдать обещания, данные согласно международному праву".

Отношения между Японией и Южной Кореей стали напряженными после того, как Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году обязал японские фирмы выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японского колониального правления на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

Япония считает это решение нарушением международного права, так как вопрос о компенсациях был урегулирован в соответствии с договором 1965 года, когда Токио выплатил $500 млн Южной Корее в качестве возмещения ущерба, причиненного в годы войны.

После решения суда по компенсациям летом 2019 года Токио принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров.

Затем власти Южной Кореи в качестве ответной меры решили исключить Японию из списка стран с минимальными торговыми ограничениями.

Также в августе Южная Корея решила отказаться от соглашения с Японией по обмену разведывательной информацией.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!