Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 5:38

Токио. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с COVID-19 и договорились о сотрудничестве в борьбе с новым типом коронавируса.

Премьер-министр Японии и президент США договорились в пятницу о сотрудничестве двух стран в области борьбы с коронавирусом и разработки лечебных препаратов и вакцин, сообщил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

По его словам, в ходе телефонного разговора, инициированного японской стороной, Абэ и Трамп также обсудили усилия, предпринимаемые странами для сдерживания COVID-19 и возобновления экономической деятельности.

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