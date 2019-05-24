Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 6:44

Токио. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Иран для переговоров с руководством страны, сообщает The Mainichi.

"Премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность посещения Ирана в июне для переговоров с его руководством, чтобы помочь снизить эскалацию напряженности между Вашингтоном и Тегераном", - рассказали изданию правительственные источники.

Они отметили, что Абэ примет окончательное решение после консультаций с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер прибудет в Японию в субботу 25 мая в качестве государственного гостя.

Ранее в мае Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД - в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время, глава МИД Ирана Джавад Зариф выражал уверенность, что войны с США не будет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - писал он в твиттере.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

1вз ав

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