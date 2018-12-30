Абэ надеется предметно обсудить с Путиным вопрос мирного договора

Этот контент был опубликован 30 декабря 2018 г. 10:25

Токио. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что у него во время встречи с президентом России Владимиром Путиным состоится предметное обсуждение мирного договора между двумя странами, сообщает в воскресенье агентство "Киодо".

Такое заявление японский премьер сделал, выступая на местном радио.

"Президент Путин показывает твердую решимость подписать мирный договор", - приводит слова С.Абэ агентство.

Сообщается, что визит С.Абэ в Россию может состояться во второй половине января.

Также в выступлении С.Абэ заявил, что японское правительство пока не получило согласие США на то, чтобы в случае передачи части Курильских островов Японии, там не были размещены американские базы.

Ранее сообщалось, что С.Абэ планирует посетить Россию в начале 2019 года, президента РФ, в свою очередь, ждут в Японии в июне. "Достигнута договоренность о визите премьер-министра Синдзо Абэ в Россию в начале следующего года, а также визита президента России Владимира Путина в Японию в рамках саммита G-20 в июне 2019 года", - заявлял японский посол в Москве Тоехиса Кодзуке

"Премьер-министр Абэ и президент Путин намерены поставить точку в вопросе заключения мирного договора через решение территориального вопроса", - отмечал тогда дипломат.

1мм ав

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