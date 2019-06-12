Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 8:40

Гонконг. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направляется в Иран, чтобы попытаться снизить напряженность в Ближневосточном регионе, сообщает в среду телеканал Эн-эйч-кей.

"Существует обеспокоенность в связи с растущей напряженностью на Ближнем Востоке. Ситуация привлекает внимание международного сообщества, и Япония хотела бы, в меру возможностей, сыграть роль в безопасности и стабильности в регионе", - сказал Абэ журналистам перед вылетом в Тегеран из международного аэропорта Токио.

"Чтобы снизить напряженность, я хотел бы провести откровенный обмен мнениями", - сказал Абэ.

В среду Абэ предстоит встретиться в Тегеране с президентом Хасаном Рухани, а на четверг у него запланирована встреча с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. За несколько часов до встречи Абэ и Рухани проведут переговоры главы МИД Японии и Ирана Таро Коно и Джавад Зариф.

Японские премьеры не посещали Иран со времен Исламской революции 1978 - 1979 годов. Последним японским премьером, побывавшим в Иране, на данный момент является Такэо Фукуда, а его визит состоялся в 1978 году.

Информация о том, что Абэ поедет в Тегеран, появилась вскоре после того, как в прошлом месяце он встретился с президентом США Дональдом Трампом. В результате СМИ предположили, что Абэ может передать иранским властям некое послание от Трампа. Однако в преддверии визита Абэ в Тегеран японские СМИ со ссылкой на дипломатические источники стали отвергать такую возможность.

"Премьер-министр не отправится туда в качестве посредника или посланника. Япония не выступает ни за одну из сторон", - писала газета The Japan Times.

Иранские СМИ также утверждают, что визит Абэ направлен лишь на укрепление двусторонних связей. При этом они не исключают, что тема посредничества Японии между Тегераном и Вашингтоном может подниматься в ходе переговоров в Иране.

Эксперты полагают: заявления о том, что переговоры будут направлены лишь на двусторонние отношения, делаются, чтобы понизить ожидания от поездки Абэ в Тегеран, так как она может оказаться безрезультатной.

1мм ки

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