Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 7:55

Токио. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник на встрече с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом в Токио заявил, что рассчитывает на минимальное негативное влияние выхода Великобритании из Евросоюза на японские компании и мировую экономику в целом.

"Мы уважаем усилия, предпринятые премьер-министром Терезой Мэй, по предотвращению Brexit без сделки. Мы надеемся, что негативное влияние выхода Великобритании на японские компании и мировую экономику будет минимальным", - сказал С.Абэ на встрече с британским дипломатом.

Со своей стороны Дж.Хант отметил, что Япония помогла "преобразовать британскую промышленность к лучшему".

"Мы хотим, чтобы это сотрудничество продолжалось", - добавил министр.

На минувшей неделе британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники сообщил, что правительство Великобритании приняло решение отказаться от планов, предусматривающих действия на случай выхода страны из ЕС без соглашения.

Телеканал сообщил, что в его распоряжении оказалось письмо представителя правительства, в котором он благодарит гражданских служащих за их подготовку к Brexit без соглашения.

"В четверг утром на встрече, которую возглавлял член кабинета министров (Марк Седвилл - ИФ), мы согласились, что наша цель состоит в том, чтобы обеспечить тщательное, продуманное и упорядоченное свертывание планов по подготовке к Brexit без сделки", - говорится в письме.

Письмо было разослано всем гражданским служащим, которые долгое время вели подготовку к выходу Британии из ЕС без сделки.

За последние два года правительство Британии потратило 4 млрд фунтов стерлингов для подготовки к сценарию событий, при котором Лондон не сможет договориться с Евросоюзом об условиях Brexit. В частности, тысячи гражданских служащих временно отказались от своей привычной работы и занимались вопросами, которые касались Brexit без сделки, отмечает телеканал.

Ранее стало известно, что ЕС и Великобритания достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября 2019 года.

Японские производители, в том числе Toyota Motor Corp и Nissan Motor Co имеют собственные заводы в Великобритании.

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