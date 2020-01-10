Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 8:57

Токио. 10 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему планирует отправиться на Ближний Восток с визитом, несмотря на кризисную ситуацию в регионе, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Генеральный секретарь кабинета министров страны Йосихидэ Суга заявил, что визит премьера начнется в субботу, 11 января, и продлится до 15 января. В ходе поездки Абэ посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман.

"На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, мы в ходе этого визита обменяемся мнениями с тремя странами, которые будут играть важную роль в снижении напряженности в регионе и стабилизации ситуации", - указал Йосихидэ Суга.

Кроме того, ожидается, что позже в пятницу минобороны Японии объявит о решении разместить в районе Ближнего Востока военный корабль и самолеты-разведчики для обеспечения интересов Японии, касающихся передвижения судов в Персидском заливе и Оманском заливе.

Ранее кабмин Японии одобрил отправку эсминца с вертолетами на борту и двух патрульных самолетов P-3C. Также предусматривается, что в случае опасности по согласованию с министром обороны Японии силы, выделенные для охраны, могут применять оружие. В соответствии с документом кабмина, охранная операция будет проводиться в Оманском заливе, на севере Аравийского моря и Аденском заливе, однако не будет затрагивать Ормузский пролив.

Неопределённость относительно визита Абэ на Ближний Восток возникла после того, как в ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана. Трамп отмечал, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!