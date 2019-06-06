Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 6:23

Токио. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поедет в Иран на следующей неделе, сообщает газета The Mainichi.

Уточняется, что премьер-министр Японии посетит Иран с 12 по 14 июня.

Правительство сообщило о планируемой поездке на заседании руководящего комитета нижней палаты парламента.

Отмечается, что визит Абэ в Иран станет первым за 40 лет .

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Сейед Аббас Мусави заявлял о планах Абэ посетить Иран, однако точные сроки визита не назывались.

"Премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность посещения Ирана в июне для переговоров с его руководством, чтобы помочь снизить эскалацию напряженности между Вашингтоном и Тегераном", - заявляли ранее японские правительственные источники.

Они отметили, что Абэ примет окончательное решение после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в мае в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану днйствий - в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время глава МИД Ирана Джавад Зариф выражал уверенность, что войны с США не будет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - писал он в твиттере.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

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