Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 9:47

Токио. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду перед вылетом на Восточный экономический форум во Владивостоке, что рассчитывает поднять тему мирного договора в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета Japan Times.

"Я рассчитываю на откровенную беседу с президентом Путиным (на форуме - ИФ), чтобы вывести наши переговоры о заключении мирного договора на следующий уровень", - заявил он журналистам перед вылетом в Россию.

Встреча Абэ и Путина запланирована на четверг. ВЭФ проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

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