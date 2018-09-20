Абэ сохранил за собой пост главы правящей партии Японии и остается премьер-министром
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Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Синдзо Абэ в четверг был переизбран председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, сообщают СМИ из Токио.
Таким образом, он сохраняет за собой пост премьер-министра страны, который занимает с 2012 года.
За С.Абэ проголосовало большинство из 810 членов партии.
Он, выступая перед членами ЛДП, заявил: "Я хочу вместе со всеми вами заняться конституционной реформой".
Как сообщалось, С.Абэ вступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров, и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил. Никакие поправки в конституцию Японии после 3 мая 1947 года не вносились.
Де-факто Япония обладает своими вооруженными силами, которые называются Силами самообороны.
1гк де
Интерфакс