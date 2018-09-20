Абэ сохранил за собой пост главы правящей партии Японии, остается на посту премьера

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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 7:39 20.09.2018 - 07:39

Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Синдзо Абэ в четверг был переизбран председателем правящей Либерально-демократической партии Японии, сообщают СМИ из Токио. Таким образом, он сохраняет за собой пост премьер-министра страны, который занимает с 2012 года. ПОСЛЕДУЕТ 1Гк вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс