Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 19:52

Рим. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Не исключено, что ДТП с участием российских туристов вблизи Сиены могло произойти из-за того, что водитель автобуса отвлекся, сообщает в среду газета "Репубблика" со ссылкой на руководителя отделения дорожной полиции области Тоскана Паоло Марию Помпонио.

"Мы не исключаем отвлечение внимания из числа возможных причин инцидента", - заявил Помпонио.

"Все могло закончится еще хуже. Деревья смягчили падение автобуса, который проехал порядка десяти метров по склону. Мы беседуем с некоторыми пассажирами, которые не пострадали", - добавил он.

Прокуратура Сиены завела расследование в отношении мужчины, его подозревают в совершении ДТП и нанесении вреда здоровью.

Водителю 35 лет, он работает в сервисе по аренде автобусов. Он уже сдал анализы на алкоголь, результат оказался отрицательным. В настоящее время водителя, находящегося в шоковом состоянии, опрашивают в полицейском участке в Сиене. Полиция планирует изъять телефон водителя, оставшийся в автобусе.

Туристический автобус перевернулся и упал с дороги, соединяющей Сиену и Флоренцию, утром в среду. Автобус направлялся в Сиену из города Монтекатини. В результате инцидента погибла 40-летняя россиянка, предположительно, туристический гид, 37 человек пострадали, причем 19 из них - граждане РФ.

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