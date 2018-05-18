Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 22:16 18.05.2018 - 22:16

Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Крушение пассажирского самолета близ кубинской столицы не повлияла на работу международного аэропорта имени Хосе Марти, сообщает сайт кубинской газеты "Гранма".

По его информации, лидер Кубы Мигель Диас Канель, находящийся на месте катастрофы, пояснил, что аэропорт работает в штатном режиме, и сбоев непосредственно после авиакатастрофы не было.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Хосе Марти. На борту было более 100 человек.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

во гс

Neuer Inhalt Horizontal Line