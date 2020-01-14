Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 19:45

Вашингтон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во вторник, что авиакатастрофа под Тегераном, в которой погибли 176 человек, произошла из-за напряженности в отношениях США и Ирана, сообщает телесеть Global National.

"Если бы не было напряженности, если бы не было недавней эскалации в этом регионе, эти канадцы (погибшие при крушении самолета - ИФ) были бы сейчас дома со своими семьями", - заявил он.

Трюдо отметил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом необходимость деэскалации напряженности.

"Я говорил об этой чудовищной печали и чувстве утраты, которые испытывают канадцы, а также о необходимости четких ответов о том, как это произошло, и как мы можем гарантировать, что это не повторится", - сказал премьер Канады.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. Пассажиры и экипаж погибли.

11 января командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя ответственность за крушение украинского самолета.

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