Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 7:17

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Крушение самолета Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines, в результате которого погибли 157 человек, могло быть вызвано столкновением с птицей или другим посторонним предметом, сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с расследованием авиакатастрофы.

По данным собеседников телеканала, столкновение с неизвестным предметом привело к повреждению "угла атаки" и вызвало активацию системы коррекции маневрирования (MCAS), которая автоматически направила нос самолета вниз.

В результате пилоты не смогли восстановить контроль над самолетом, и он разбился.

Датчики "угла атаки" являются частью системы, предназначенной для предотвращения излишнего крена самолета вверх (MCAS).

Неисправность этой системы считается одной из возможных причин крушения самолета Lion Air в конце октября 2018 года и самолета авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта.

Предварительные результаты расследования крушения, как ожидается, будут обнародованы транспортными чиновниками в Эфиопии в четверг утром.

Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В результате многочисленные страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.

1вз пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!