Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 11:09

Гонконг. 29 января. ИНТЕРФАКС - Южнокорейский бюджетный перевозчик Air Seoul и крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air объявили, что в связи с угрозой распространения коронавируса приостанавливают все полеты в КНР, сообщает в среду агентство Associated press (AP).

Кроме этого, по данным AP, количество рейсов по китайскому направлению сократили такие авиакомпании как Finnair, базирующаяся в Гонконге Cathay Pacific и сингапурская Jetstar Asia.

Ранее в среду также стало известно, что британская авиакомпания British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране.

По данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, на 03:00 29 января зарегистрировано 5999 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 - за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

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