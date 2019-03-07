Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 17:50

Остенде. 7 марта. ИНТЕРФАКС - В международный бельгийский аэропорт Остенде-Брюгге в четверг прибыл первый самолет новой линии российской авиакомпании "Победа", передает корреспондент "Интерфакса".

С этого дня устанавливается регулярное сообщение между московским аэропортом Внуково и расположенным на берегу Северного моря аэропортом Остенде-Брюгге. Рейсы будут совершаться по вторникам, четвергам и субботам.

Линию открыл генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, прибывший первым самолетом.

Борт по прибытии прошел традиционное "крещение" водяной аркой - сомкнувшимися над лайнером мощными струями воды.

В этот же день состоится рейс по маршруту Остенде-Брюгге - Внуково.

1ов ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!