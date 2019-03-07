Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 18:18

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Остенде. 7 марта. ИНТЕРФАКС - В Бельгии в четверг состоялось торжественное открытие первого рейса прямого регулярного сообщения Москва-Остенде авиационной компании "Победа", передает корреспондент "Интерфакса".

В церемонии после прибытия первого самолета в аэропорт на берегу Северного моря приняли участие генеральный директор компании "Победа" Андрей Калмыков, генеральный директор аэропортов Остенде-Брюгге и Антверпена Марсель Бюэленс, а также мэр Остенде Барт Томмелейн и глава туристического департамента Брюгге Филип Пиринс.

"Я рад, что мы начали это авиасообщение и можем предоставить очень дешевые перелеты. Таким образом, мы строим мост, объединяющий граждан России и Бельгии", - сказал А.Калмыков на пресс-конференции по прибытии в аэропорт Остенде-Брюгге.

Он сообщил, что вместе с ним первым рейсом летели 182 пассажира.

Мэр Остенде Б.Томмелейн сообщил, что открытие авиасообщения с Москвой является важным событием для города, региона и всей страны.

В заключение он произнес по-русски: "Добро пожаловать в Остенде. Желаю огромных успехов и удачи".

1ов ар

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