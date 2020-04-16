Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 14:03

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Авиакомпания Emirates Airlines начала проводить экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус в аэропорту Дубая, сообщает пресс-служба компании.

"Emirates Airlines совместно с департаментом здравоохранения Дубая (DHA) ввела экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус. Процедура проводится в аэропорту, результаты теста известны через 10 минут. Emirates - первая авиакомпания, которая проводит экспресс-тесты COVID-19 для пассажиров на месте", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, первыми прошли экспресс-тесты пассажиры рейса в Тунис. Взятие проб крови проходило в зоне регистрации в терминале 3 аэропорта Дубая. Тем, кто направляется в страны, где требуются медицинские справки с результатами теста на коронавирус, получат их.

По словам вице-президента авиакомпании Аделя Аль Редха, в Emirates планируют расширить возможности скрининга и распространить их на другие рейсы.

Как сообщает пресс-служба Emirates, авиакомпания ввела ряд дополнительных правил, касающихся регистрации, посадки на рейс и обслуживания на борту. Так, на стойках регистрации были установлены защитные стекла, пассажиры обязаны носить маски, находясь в аэропорту или на борту самолета. В полете больше не доступны журналы и газеты, а блюда и напитки подаются в герметичных упаковках. Ручная кладь на рейсах не принимается в салоны самолетов, за исключением ноутбуков, женских сумок, портфелей и детских вещей. Все остальные предметы, включая чемоданы небольших размеров и пакеты, должны быть сданы в багаж. Для этого Emirates увеличит норму провоза багажа.

С 6 апреля авиакомпания Emirates возобновила ограниченное число пассажирских рейсов для иностранцев, которые желают покинуть ОАЭ.

По данным Роспотребнадзора на 16 апреля, в ОАЭ зарегистрировано 5,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 33 человека скончались.

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