Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 11:42

Дели. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Коммерческий лайнер авиакомпании Etihad Airways совершил полет в Индию через территорию Пакистана впервые с момента введения двумя странами ограничений на использование их воздушного пространства, сообщает в понедельник местное издание "Хинду".

По данным издания, самолет отправился из Абу-Даби в Дели, пролетев над Пакистаном. Таким образом, время пути было сокращено на 40 минут, по сравнению с маршрутами, которые использовались в то время, пока пакистанское воздушное пространство оставалось закрытым.

Воздушное пространство Пакистана было закрыто в конце февраля после обострения отношений с Индией из-за ситуации в Кашмире.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

1тэ ар ав

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