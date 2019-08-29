Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 13:01

Дубай. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Власти Йемена в четверг обвинили ОАЭ - члена арабской коалиции - в авиаударах по правительственным силам в районе Адена с целью оказать поддержку захватившим Аден южным сепаратистам, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

"Йеменское правительство осуждает воздушные удары ОАЭ по правительственным силам во временной столице Адене и в Зинджибаре, которые привели к жертвам среди гражданского населения и военных", - написал замглавы МИД Йемена Мухаммед аль-Хадрами в Twitter.

Ранее стало известно, что не менее 30 солдат йеменских правительственных сил погибли вблизи Адена после того, как по ним нанесли серию авиаударов.

Комментируя инцидент, полковник Мохамед Аль-Обан, командующий спецназом в йеменской провинции Абьян, отметил, что самолеты были из арабской коалиции, поддерживающей йеменское правительство.

В свою очередь, отмечает Associated press, власти ОАЭ пока не стали комментировать эту ситуацию.

Накануне правительственный войска Йемена вошли в Аден и начали бои за город с сепаратистами из ЮПС, которых поддерживает ОАЭ - представитель арабской коалиции.

Однако, по некоторым данным, сепаратистам удалось полностью восстановить контроль над Аденом.

Ранее в августе сообщалось, что сепаратисты из ЮПС взяли под контроль Аден, где размещается признанное международным сообществом правительство Йемена, включая военные базы и другие правительственные объекты.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

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