Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 14:35

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Направленная к берегам Ирана авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), в среду вошла в Оманский залив, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

В настоящее время американская корабельная группировка находится к юго-востоку от Ирана близ Султаната Оман. Уже в четверг или пятницу она может войти в Персидский залив.

В состав авианосной ударной группы помимо атомного авианосца входят авиакрыло палубной авиации, ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Mason ("Мэйсон") и Nitze ("Нитце"). Кроме того, в ее составе могут быть одна-две ударные атомные подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк").

По сообщению ВВС США, в минувшее воскресенье стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, переброшенные на авиабазу Эль-Удейд в Катаре, уже начали патрульные полеты в районе Персидского залива. Всего с континентальной части США в район Персидского залива переброшено четыре стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести авиабомбы и крылатые ракеты большой дальности. Вместе с ними патрулирование в районе Персидского залива осуществляют многоцелевые истребители пятого поколения F-22 и истребители F-15 ВВС США.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на представителей администрации США, что Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием. Такой план на прошедшей в четверг встрече помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности представил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Как сообщалось, 5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln.

7 мая американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что американские власти получили разведывательную информацию, свидетельствующую о возможном размещении Ираном баллистических ракет ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе.

По словам источников, озабоченность этим размещением ракет стала одной из причин для принятия США решения направить в регион авианосную ударную группу и бомбардировщики B-52H. В Пентагоне также полагают, что действия Ирана могут угрожать не только вооруженным силам США в регионе, но и их союзникам - Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну.

Также 7 мая представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан сообщил, что американские военные зафиксировали "признаки того, что иранские вооруженные силы, возможно, готовятся к нанесению ударов по дислоцированным в регионе войскам США".

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