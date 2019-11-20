Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 9:50

(уточняется редакция 5-го абзаца)

Дубай. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн", который был направлен на Ближний Восток в рамках увеличения американского военного присутствия в регионе, накануне прошел через Ормузский пролив, сообщило в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на ВМС США.

Таким образом, авианосец "Авраам Линкольн" прошел в сторону Персидского залива.

AP отмечает, что "Авраам Линкольн" долгое время оставался в Аравийском море, избегая прохода через Ормузский пролив, который находится вблизи побережья Ирана.

В связи с обострением ситуации в зоне Персидского залива и угрозами Тегерана в адрес американских сил в регионе США весной перебросили на Ближний Восток истребители F-35. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн". По запросу Центрального командования в район Персидского залива были отправлены системы ЗРК Patriot.

В то же время AP напоминает, что американские авианосцы на протяжении десятилетий совершали плавание по этому маршруту транспортировки нефти через Ормузский пролив - в рамках мер, которые в Вашингтоне называют "оборонительными" операциями, преследующими цель поддерживать свободу навигации в регионе.

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