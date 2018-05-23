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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 11:28 23.05.2018 - 11:28

Стамбул. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн", выполняющий боевую задачу в Восточном Средиземноморье, в среду зашел на американскую базу Суда-бэй на греческом острове Крит для отдыха экипажа и пополнения запасов, сообщили греческие СМИ.

Авианосец пробудет в Суда-бэй до 28 мая. Вместе с ним на базу зашли американский ракетный крейсер "Норманди" и один из эсминцев, входящих в состав авианосной ударной группы "Гарри Трумэна".

По сообщению ВМС США, 27 апреля корабли группы вошли в акваторию Средиземного моря. Начиная с 3 мая, палубная авиация "Гарри Трумэна" наносила из Восточного Средиземноморья авиаудары по остаткам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

Авианосная ударная группа, возглавляемая "Гарри Трумэном", в которую входят также ракетный крейсер, четыре эсминца и немецкий фрегат, из Средиземного моря должна направиться в район Персидского залива. Однако Пентагон решил задержать ее в Средиземном море на неопределенный срок для выполнения задач у берегов Сирии.

Нв эф

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