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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 12:26 09.10.2018 - 12:26

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Атомный авианосец США "Гарри Трумэн" примет участие в масштабных учениях НАТО в районе Норвегии Trident Juncture, сообщил во вторник глава командования объединенных сил альянса в Неаполе адмирал Джеймс Фогго.

"Авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его корабли примут участие в Trident Juncture", - сказал Дж.Фогго на пресс-конференции в Брюсселе.

Крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018 c участием ВМС, ВВС и сухопутных войск стран-членов альянса пройдут в конце октября - начале ноября.

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" ранее прибыл в Великобританию, где он пробудет до 10 октября. Туда он зашел после завершения патрулирования в Северной Атлантике в районе Исландии. Наблюдатели тогда отмечали, что американский авианосец после завершения визита может направиться либо в Средиземное море, где сейчас уже находятся некоторые из боевых кораблей, входящих в состав авианосной ударной группы "Гарри Трумэна", либо к берегам Норвегии, где в конце октября начнутся учения НАТО Trident Juncture 2018.

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