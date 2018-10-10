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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 21:40 10.10.2018 - 21:40

Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" в среду покинул якорную стоянку вблизи Портсмута на юге Англии, где он находился с визитом с минувшей субботы, и направился в Атлантику, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

В настоящее время американский авианосец идет по проливу Ла-Манш в западном направлении.

Как сообщил во вторник глава командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, атомный авианосец США "Гарри Трумэн" примет участие в масштабных учениях НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018") в районе Норвегии.

"Авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его корабли примут участие в Trident Juncture", - сказал Дж.Фогго на пресс-конференции в Брюсселе.

Крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018 c участием сухопутных войск, ВВС и ВМС стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии и у ее берегов. По данным британских СМИ, в ходе них будет отрабатываться операция объединенных сил альянса по отражению нападения со стороны России.

В учениях примут участие более 40 тыс. военнослужащих, 130 боевых самолетов, 70 кораблей, а также около 10 тыс. единиц боевой техники.

По данным ВМС США, до прихода в Великобританию авианосец "Гарри Трумэн" вместе с боевыми кораблями 8-й авианосной ударной группы американских ВМС находился в акватории Северного моря. Туда он пришел после завершения патрулирования в Северной Атлантике в районе Исландии.

1нв жг

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