Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 16:12

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Весь личный состав одной из четырех эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F/A-18F американского авианосца USS Gerald Ford был снят с борта корабля после того, как у одного из моряков было выявлено заболевание коронавирусом, сообщили ВМС США.

Всего на берег сошло более 100 человек из состава эскадрильи. Те, кто контактировал с заболевшим, отправлены на двухнедельный карантин. Остальным предстоит пройти тесты. В случае отрицательного результата они смогут вернуться на борт авианосца.

Атомный авианосец USS Gerald Ford, вышедший в четверг с базы в Норфолке (штат Вирджиния), проходит испытания в Атлантике перед плановым дальним походом.

В ВМС США выявлено самое большое число инфицированных - 2 тыс. 396 военнослужащих. Не менее 1 тыс. 155 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано среди членов состоящей из 4,8 тыс. моряков команды атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океан.

В конце мая после санобработки помещений корабля и карантина экипажа он с неполной командой из здоровых моряков вышел в море.

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