Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 10:18

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Американский авианосец "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt), который с 27 марта находился на базе ВМС США на острове Гуам в связи со вспышкой коронавируса среди моряков, вновь вышел в море, сообщает американское издание The Hill.

Авианосец 21 мая вошел в Филиппинское море для проведения квалификационных полетов экипажей базирующихся на его борту самолетов. При этом на авианосце находится лишь часть экипажа, поскольку для выполнения нынешних задач не является необходимым присутствие на борту всего личного состава. Кроме того, моряки смогут соблюдать необходимые меры социального дистанцирования, отмечает газета, цитируя выдержки из заявления командующего авианосцем Карлоса Сардиелло.

В конце марта авианосец "Теодор Рузвельт" из-за вспышки коронавируса на борту был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Тогда было выявлено около 100 инфицированных COVID-19.

Ранее сообщалось, что среди членов команды авианосца, состоящей из 4,8 тыс. моряков, было выявлено более 1,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Все 100% членов команды прошли тестирование.

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