Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 19:59

Париж. 16 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что атомный авианосец "Шарль де Голль" направится на Ближний Восток для оказания поддержки международной коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщают французские СМИ.

По словам Макрона, авианосец пробудет в этом регионе до апреля 2020 года.

В прошлом году "Шарль де Голль" принял участие в операциях против ИГ в Восточном Средиземноморье, а затем отправился в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В ноябре 2018 года авианосец был передан ВМС Франции после ремонтных работ, которые продолжались 18 месяцев на военно-морской базе в Тулоне. Затем французские военные проводили проверку всех систем.

В 2016 году "Шарль де Голль" уже участвовал в операциях против боевиков террористической группировки ИГ в Ираке и Сирии.

"Шарль де Голль" является единственным действующим авианосцев ВМС Франции. Он считается одним из самых боеспособных авианосцев в мире.

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