Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 22:23

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Американскому атомному авианосцу USS Harry Truman, который после дальнего похода с середины апреля находился у атлантического побережья США и не заходил на базу приписки в Норфолке (штат Вирджиния) из-за ситуации с пандемией COVID-19, ВМС дали разрешение на возвращение домой.

Министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт, посетивший авианосец, заявил, что в середине июня авианосец сможет вернуться на базу.

Корабли боевого охранения, входящие в состав авианосной ударной группы уже вернутся на свои базы в пятницу. Вся палубная авиация авианосца USS Harry Truman покинула его, перелетев на базу в Норфолке.

Корабли авианосной ударной группы во главе авианосцем USS Harry Truman оставались в море в Западной Атлантике в качестве резервной силы, а также для защиты экипажей от риска заражения коронавирусом на берегу, сообщили ВМС США.

В общей сложности корабли группы пробыли в море около девяти месяцев, выполняя задачи на Ближнем Востоке. В марте корабли покинули регион.

На минувшей неделе весь личный состав одной из четырех эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F/A-18F американского авианосца USS Gerald Ford, который вышел в море из Норфолка, был снят с борта корабля после того, как у одного из моряков было выявлено заболевание коронавирусом.

Всего на берег сошло более 100 человек из состава эскадрильи. Те, кто контактировал с заболевшим, отправлены на двухнедельный карантин. Остальным предстоит пройти тесты. В случае отрицательного результата они смогут вернуться на борт авианосца.

Как сообщалось, в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океан авианосец USS Theodore Roosevelt. В последующем среди членов команды, состоящей из 4,8 тыс. моряков, было выявлено не менее 1 тыс. 155 случаев заболевания коронавирусом. В конце мая после санобработки помещений корабля и карантина экипажа он с неполной командой из здоровых моряков вышел в море.

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