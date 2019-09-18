Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 7:42

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пригласило коллег примерно из 50 стран на встречу, посвященную возвращению к эксплуатации Boeing 737 MAX, сообщает Bloomberg.

FAA направило письмо регуляторам по всему миру с просьбой провести "неофициальный брифинг" в Монреале в понедельник, 23 сентября.

"Успех глобальной авиационной системы напрямую зависит от общей приверженности безопасности и общего понимания того, что требуется для ее достижения", - говорится в письме, оказавшемся в распоряжении агентства.

"FAA стремится поддерживать каналы связи открытыми и предоставлять полезную информацию для принятия индивидуальных решений о безопасном возвращении в эксплуатацию ваших воздушных судов", - отмечается в письме.

Данная встреча станет первой для нового главы FAA Стива Диксона, вступившего в должность в прошлом месяце, когда он сможет напрямую взаимодействовать с другими регуляторами.

Авиакатастрофы в Индонезии и Эфиопии привели к приостановке полетов лайнеров Boeing-737 MAX во всем мире с марта 2019 года. В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.

Boeing сотрудничает с регуляторами в США, Европе, Бразилии, Китае и других странах с тех пор, как была прекращена эксплуатация 737 MAX.

На прошлой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на главу Boeing Денниса Мюленбурга сообщила, что срок возврата в эксплуатацию 737 MAX в разных странах может отличаться, если международные авиационные регуляторы не придут к согласию относительно одобрения изменений, внесенных компанией.

1вз др

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