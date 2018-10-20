Авиасообщение с Сицилией приостановлено из-за шторма
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Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Сильный шторм достиг острова Сицилия в Италии, авиасообщение приостановлено, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в субботу.
"Италия - сильный шторм достиг берегов острова Сицилия; в результате наводнения в зоне подтопления оказались населенные пункты в восточной части острова; затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
По данным местных СМИ, наиболее сильно от наводнения пострадала провинция Сиракуза, территории Франкофонте, Лентини и Сигонелла.
На Сигонелле находится авиабаза НАТО, на которой базируются американские самолеты, осуществляющие, в том числе, разведывательные полеты вблизи российской территории.
1ту ап пч
Интерфакс