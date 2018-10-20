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Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 11:03 20.10.2018 - 11:03

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Сильный шторм достиг острова Сицилия в Италии, авиасообщение приостановлено, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в субботу. "Италия - сильный шторм достиг берегов острова Сицилия; в результате наводнения в зоне подтопления оказались населенные пункты в восточной части острова; затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter. По данным местных СМИ, наиболее сильно от наводнения пострадала провинция Сиракуза, территории Франкофонте, Лентини и Сигонелла. На Сигонелле находится авиабаза НАТО, на которой базируются американские самолеты, осуществляющие, в том числе, разведывательные полеты вблизи российской территории. 1ту ап пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс