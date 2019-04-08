Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 20:08

Рим. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Нанесенный авиацией Халифы Хафтара удар по ливийскому международному аэропорту Митига едва не привел к гибели пассажиров одного из самолетов, сообщает итальянский новостной сайт TGCom 24.

В сообщении отмечается, что сброшенная с самолета, взорвалась недалеко от самолета, вылетавшего из аэропорта Митига в Саудовскую Аравию. На борту самолета находились 200 паломников, направлявшихся в Мекку. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что единственный действующий в Триполи международный аэропорт - Митига - приостановил отправление и прием авиарейсов.

Отмечалось, что на такой шаг руководство аэропорта пошло из соображений безопасности пассажиров, после того, как ранее в понедельник аэропорт обстреляла боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА).

Командующий ЛНА Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

По последним данным, в ходе боев погиб 51 человек, ранее сообщалось о 32 погибших.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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