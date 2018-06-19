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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 12:49 19.06.2018 - 12:49

Иерусалим. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Ливанская радикальная организация "Хезболла" обещала дать адекватный ответ тем, кто нанес авиаудар по иракской военизированной базе на востоке Сирии.

"Мы без колебаний дадим отпор сионистам и США. Трамп и Нетаньяху прекрасно знают тех, кто был убит и к какой группировке они принадлежали", - говорится в заявлении сил "Хезболлы" в Ираке, которое цитирует во вторник израильское издание Ynetnews.

"Мы адекватно ответим, когда установим личности преступников", - подчеркивается в заявлении группировки.

Авиаудары пришлись по району города Аль-Хари близ иракской границы. По оценкам западных наблюдателей, в результате ударов погибли около 50 бойцов.

Власти Сирии и Ирака заявили, что ответственность за авианалет несет возглавляемая США международная коалиция, однако в Вашингтоне отрицают эту информацию.

Накануне представители США сообщили СМИ, что у Вашингтона есть основания полагать, что ответственность за атаку несет Израиль.

Израиль оставил эти заявления без комментариев.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет совершать удары по "марионеточным силам" Ирана в любой части Сирии.

1ак вв

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