Авиаудар по иракской военизированной базе на востоке Сирии не останется без ответа, обещает "Хезболла"
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Иерусалим. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Ливанская радикальная организация "Хезболла" обещала дать адекватный ответ тем, кто нанес авиаудар по иракской военизированной базе на востоке Сирии.
"Мы без колебаний дадим отпор сионистам и США. Трамп и Нетаньяху прекрасно знают тех, кто был убит и к какой группировке они принадлежали", - говорится в заявлении сил "Хезболлы" в Ираке, которое цитирует во вторник израильское издание Ynetnews.
"Мы адекватно ответим, когда установим личности преступников", - подчеркивается в заявлении группировки.
Авиаудары пришлись по району города Аль-Хари близ иракской границы. По оценкам западных наблюдателей, в результате ударов погибли около 50 бойцов.
Власти Сирии и Ирака заявили, что ответственность за авианалет несет возглавляемая США международная коалиция, однако в Вашингтоне отрицают эту информацию.
Накануне представители США сообщили СМИ, что у Вашингтона есть основания полагать, что ответственность за атаку несет Израиль.
Израиль оставил эти заявления без комментариев.
На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет совершать удары по "марионеточным силам" Ирана в любой части Сирии.
1ак вв
Интерфакс