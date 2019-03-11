Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 3:31

Пекин. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Управление гражданской авиации КНР временно запретило авиакомпаниям страны использовать самолеты Boeing 737 MАХ - аналогичные разбившемуся в Эфиопии, сообщили местные СМИ.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье Boeing 737 MАХ эфиопских авиалиний разбился вблизи города Дэбрэ-Зэйт, погибли 157 человек.

В октябре 2018 года такой же самолет потерпел катастрофу в Индонезии.

Авиационные власти Китая предложили авиакомпаниям вместо имеющихся у них 60 Boeing 737 MАХ выпускать на линии Boeing 737-800.

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