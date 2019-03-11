Пекин. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Управление гражданской авиации КНР временно запретило авиакомпаниям страны использовать самолеты Boeing 737 MАХ - аналогичные разбившемуся в Эфиопии, сообщили местные СМИ.
Как сообщалось, в минувшее воскресенье Boeing 737 MАХ эфиопских авиалиний разбился вблизи города Дэбрэ-Зэйт, погибли 157 человек.
В октябре 2018 года такой же самолет потерпел катастрофу в Индонезии.
Авиационные власти Китая предложили авиакомпаниям вместо имеющихся у них 60 Boeing 737 MАХ выпускать на линии Boeing 737-800.
1гк вв