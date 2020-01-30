Пекин. 30 января. ИНТЕРФАКС - Управление гражданской авиации Китая санкционировали некоторым китайским авиакомпаниям выполнение чартерных рейсов в закрытый из-за коронавируса город Ухань (провинция Хубэй) для доставки жителей города и провинции, остающихся за рубежом, сообщили местные СМИ.
Ухань, с декабря прошлого года являющийся эпицентром распространения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, закрыт на въезд и выезд для всех видов транспорта с 23 января. Однако определенное число жителей, выехавших до объявления карантина, остаются в ряде стран мира и не могут вернуться домой.
При этом авиакомпаниям, получившим разрешение на полеты в Ухань, запрещается отказывать пассажирам, прошедшим соответствующую медицинскую проверку, в посадке на рейсы, подчеркивается в сообщении управления.
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