Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 6:43

Пекин. 30 января. ИНТЕРФАКС - Управление гражданской авиации Китая санкционировали некоторым китайским авиакомпаниям выполнение чартерных рейсов в закрытый из-за коронавируса город Ухань (провинция Хубэй) для доставки жителей города и провинции, остающихся за рубежом, сообщили местные СМИ.

Ухань, с декабря прошлого года являющийся эпицентром распространения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, закрыт на въезд и выезд для всех видов транспорта с 23 января. Однако определенное число жителей, выехавших до объявления карантина, остаются в ряде стран мира и не могут вернуться домой.

При этом авиакомпаниям, получившим разрешение на полеты в Ухань, запрещается отказывать пассажирам, прошедшим соответствующую медицинскую проверку, в посадке на рейсы, подчеркивается в сообщении управления.

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