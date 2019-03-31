Этот контент был опубликован 31 марта 2019 г. 20:50

Берлин. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Представители управления расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) выехали на место крушения самолета с россиянами на борту, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

"Трое коллег выехали на место, примерно в 22.00 (0.00 мск понедельника) они будут там", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах (EDFE) разбился легкомоторный, предположительно, шестиместный самолет, с одним пилотом в составе экипажа и двумя россиянами на борту. Как сообщила полиция ФРГ, самолет сгорел, люди погибли. Пресс-служба российской авиакомпании S7 сообщила, что в катастрофе погибла совладелица компании Наталия Филева.

Эгельсбах - это коммуна на территории федеральной земли Гессен.

1тф аг

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